Украина столкнулась с крупнейшими вызовами за все время пандемии COVID-19 — врачи фиксируют сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Почти 95% госпитализированных — люди, которые отказались от вакцинации.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что пять областей уже перешли в «красную» зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни.
По его словам, за неделю 94,2% госпитализированных с COVID-19 — это невакцинированные люди.
Премьер-министр отметил, что в стране подключают новые больницы и увеличивают количество врачей, которые противодействуют COVID-19.
При этом он отметил, что полный локдаун объявлять не намерены, поскольку массовая вакцинация является альтернативой. Даже в «красных» зонах бизнес и общественные учреждения будут работать при полной вакцинации всех работников и посетителей.
Тем временем во Львове трем мужчинам ампутировали конечности из-за осложнений, связанных с COVID-19. Известно, что пациентам более 60 лет и они не были вакцинированы. Врачам пришлось ампутировать конечности из-за тромбоза. Всего в городской клинической больнице зафиксировали 15 подобных случаев с начала пандемии. Врачи пояснили, что коронавирус вызывает тромбоз мелких и крупных сосудов в разных частях тела.
На кадрах ниже вы можете посмотреть, что творится в реанимационном отделении клинической больницы скорой медицинской помощи Львова. Там сейчас 50 критических пациентов с COVID-19. Такого, по словам врачей, раньше не было. Медики констатируют, что среди пациентов в реанимации нет вакцинированных людей. К примеру, сейчас врачи пытаются спасти многодетную 40-летнюю мать — все в ее семье ярые противники вакцинации. В итоге, женщину пришлось реанимировать уже 2 раза, дома еще у троих человек COVID-19. Удастся ли ее спасти, неизвестно.
Напомним, в Украине был побит рекорд по смертности за все время пандемии — за сутки, 18 октября, скончались 538 человек.
Одесская область с 18 октября находится в списке «красных» зон карантина вместе с Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Тем временем, в самой Одессе уже нет мест для пациентов с COVID в соответствующих больницах, а «скорая» едет на вызов по 4-5 часов.