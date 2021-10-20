Украина столкнулась с крупнейшими вызовами за все время пандемии COVID-19 — врачи фиксируют сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Почти 95% госпитализированных — люди, которые отказались от вакцинации.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что пять областей уже перешли в «красную» зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни.

По его словам, за неделю 94,2% госпитализированных с COVID-19 — это невакцинированные люди.

Премьер-министр отметил, что в стране подключают новые больницы и увеличивают количество врачей, которые противодействуют COVID-19.

При этом он отметил, что полный локдаун объявлять не намерены, поскольку массовая вакцинация является альтернативой. Даже в «красных» зонах бизнес и общественные учреждения будут работать при полной вакцинации всех работников и посетителей.

Тем временем во Львове трем мужчинам ампутировали конечности из-за осложнений, связанных с COVID-19. Известно, что пациентам более 60 лет и они не были вакцинированы. Врачам пришлось ампутировать конечности из-за тромбоза. Всего в городской клинической больнице зафиксировали 15 подобных случаев с начала пандемии. Врачи пояснили, что коронавирус вызывает тромбоз мелких и крупных сосудов в разных частях тела.

На кадрах ниже вы можете посмотреть, что творится в реанимационном отделении клинической больницы скорой медицинской помощи Львова. Там сейчас 50 критических пациентов с COVID-19. Такого, по словам врачей, раньше не было. Медики констатируют, что среди пациентов в реанимации нет вакцинированных людей. К примеру, сейчас врачи пытаются спасти многодетную 40-летнюю мать — все в ее семье ярые противники вакцинации. В итоге, женщину пришлось реанимировать уже 2 раза, дома еще у троих человек COVID-19. Удастся ли ее спасти, неизвестно.

