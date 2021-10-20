В Украине зафиксировано 18 912 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 1447 детей и 435 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

Вчера были госпитализированы — 5468 человек, летальных случаев — 495, выздоровели — 7605.

Напомним, в Украине был побит рекорд по смертности за все время пандемии — за сутки, 18 октября, скончались 538 человек.

Одесская область с 18 октября находится в списке «красных» зон карантина вместе с Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Тем временем, в самой Одессе уже нет мест для пациентов с COVID в соответствующих больницах, а «скорая» едет на вызов по 4-5 часов.