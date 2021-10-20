Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что уровень заболеваемости коронавирус в стране растет. Поэтому нельзя исключать того, что во Франции восстановится эпидемия вируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNews. "Текущая динамика подтверждает, что нельзя исключать риск возобновления настоящей эпидемии. Уровень заболеваемости растет во всех регионах и возрастных группах", — заявил Атталь. При этом он подчеркнул, что в стране могут ускорить кампанию по ревакцинации от коронавируса.