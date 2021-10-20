В Верховной Раде Украины в первом чтении за основу утвердили проект госбюджета на 2022 год. Кабинет министров Дениса Шмыгаля прописал в документе повышение минимальной зарплаты всего на 3%. При этом официальный рост цен прогнозируется на уровне на 6,2%.

Главные цифры бюджета на 2022 году перечисляет «Обозреватель».6700 грн – уровень минимальной зарплаты к концу года

Минималка вырастет за год на 3% (200 грн). Это один из самых низких показателей за последние годы. В результате такого скромного повышения достаток самых бедных украинцев будет падать (из-за роста цен), а разница между средней и минимальной зарплатой увеличится.203 грн – повышение прожиточного минимума

В проект заложено суммарное за год повышение прожиточного минимума всего на 203 грн. Для трудоспособных лиц прожиточный минимум планируют установить на таком уровне: с 1 января – 2481 грн (повышения с этой даты не будет, такой прожиточный минимум устанавливается с 1 декабря 2021 год); с 1 июля – 2600 грн (+119 грн); с 1 декабря – 2684 грн (+84 грн).

28,6 грн/$ – среднегодовой курс доллара

При этом на конец года ожидается курс на уровне 28,7 грн. И этот курс снова может оказаться завышенным. Например, в бюджет-2021 закладывали курс на уровне 29 грн/$, но в октябре доллар в Украине не стоит и 27 грн. Такая ситуация влияет на доходы бюджета – казна получает меньше, чем рассчитывали, из-за снижения доходов экспортеров. Чем дешевле доллар, тем меньше они выручают за продажу товара в валюте.6,2% – рост потребительских цен

Кабмин считает, что украинцев не ждет ускорения инфляции. Но и в бюджет на 2021 год была заложена инфляция в 7,3%, а по факту рост цен уже оказался выше. По данным Госстата, в сентябре рост потребительских цен в Украине в годовом измерении уде ускорился до 11% с 10,2% в августе.

При этом инфляционные риски растут, например, рекордно повышаются цены на газ и другие энергоносители. Этот фактор влечет за собой повышение цен, но не был учтен при подготовке бюджета-2022.159 грн – повышение минимальной пенсии

Минимальные пенсии в Украине увеличатся в июле на 93 грн – до 2027 грн. С 1 декабря добавят еще 66 грн (до 2093 грн). Общее повышение составит лишь 159 грн. Кроме того, на 1 марта Кабмин заложил индексацию пенсии (ее размер будет зависеть от роста зарплат и уровня инфляции, для каждого она будет индивидуальной).По 12 300 грн с гражданина – на долги

В бюджет в целом закладываются 1,26 трлн грн доходов и 1,44 грн расходов. При этом на обслуживание и погашение долгов украинцы в 2022-м отдадут 574,7 млрд грн. Это по 12 300 с каждого украинца, если считать даже новорожденных (если не считать, будет еще больше). Из этой суммы только выплата процентов по долгу заберет 181,4 млрд грн. Эта сумма соизмерима с расходами на здравоохранение за целый год.

В Украине с 2022 года налоговая введет непрямые методы контроля — проверять будут, в том числе, и покупки украинцев. И чтобы купить квартиру, придется доказать, что белой зарплаты хватило бы на такие расходы.

Субсидия в Украине назначается людям, которые самостоятельно не могут платить за жилищно-коммунальные услуги. При этом есть категория людей, которая на помощь рассчитывать государства не сможет.