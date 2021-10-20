Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в среду, 20 октября, посетили новый культурный центр "Шевченко HUB" в Каневе. Его открыли этим летом по президентской программе "Большая стройка", Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента. "Местный дом культуры на 700 мест был долгостроем. Его включили в Национальной программы" Большая стройка "и завершили в 2021 году в рамках подготовки к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Это — знаковый для Черкасской современный культурное пространство", — уточняют в ОП . По словам председателя Черкасской ОГА Александра Скичко, во время реконструкции хотели не только обустроить концертный зал, которую использовали несколько раз в год, а сделать активный культурное пространство. Поэтому здесь появилась современная выставочный зал и школа искусств для детей на 19 аудиторий. Кроме того, есть экран для демонстрации фильмов, возможности проводить мультимедийные выставки и тому подобное. Все помещения "Шевченко HUB" оборудованы по принципу инклюзивности и учитывают рекомендации инициативе Елены Зеленская "Без барьеров". По словам координатора программы "Большая стройка", заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, Шевченковский центр в Каневе не могли достроить 36 лет. "Президенты лично обещали достроить. Но все так и стоял. В этом году долгострой включили в программу президента Владимира Зеленского" Большая стройка ". Работы стартовали в марте. И о чудо — на конец августа строительство Шевченковского центра общей площадью 8495 кв. М было завершено . Справились за … 5 месяцев ", — написал он в Facebook. Рядом с "Шевченко HUB" обустроили сквер, детская площадка и спортивные локации, сейчас также ремонтируют прилегающие улицы Энергетиков и Шевченко. Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что задача программы "Большая стройка" — развивать социальную инфраструктуру в каждой области. Кроме того, стартовала программа "Большая реставрация", по которой в течение трех лет отреставрируют 150 объектов исторического и культурного наследия Украины.