21 октября в церкви почитают память святых Трифона и Пелагеи, а в Великобритании День Трафальгарского сражения.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне.

День святых Трифона и Пелагеи

21 октября почитают Пелагию Антиохийскую (родилась в Антиохии, Сирия и имела прозвище Маргарита, что значит «Жемчужина»), которая ранее вела распутный образ жизни, будучи танцовщицей и блудницей. Но однажды в Антиохию съехались священники со всей Сирии, и один из епископов усердно молился за Пелагию, что поразило ее настолько, что она решила принять христианство и впоследствии даже стала монахиней, поселившись в мужском монастыре. О том, что среди них находится женщина, монахи не знали до самой смерти Пелагеи.

Сегодня также день памяти преподобного Трифона, архимандрида Вятского, исцеляющего глазные заболевания. Наши предки на Трифона сажали новобрачных за столом перед венцом и после венца на шубу, вывернутую вверх шерстью, чтобы их не испортили и чтобы они жили богато и водился у них в изобилии скот.

Приметы на 21 октября

Если луна в кругах виднеется, то, по приметам, лето будет сухим.

Облака низко плывут – жди сильных морозов в ближайшее время.

Мыши делают норки на теплой стороне – примета, что зима будет холодной и морозной.

День Трафальгарского сражения

День Трафальгарского сражения — празднование победы Королевского флота под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона над объединенным флотом Франции и Испании в Трафальгарском сражении — крупнейшем в 19 веке морском сражении периода Наполеоновских войн (1800-1815).

Также в этот день:

День национальных героев на Ямайке,

Шмини Ацерет и Симхат Тора,

День яблока в Англии,

Фестиваль Сеньор-де-Лурен в Перу.

Напомним, 18 октября лютеране отмечали День памяти евангелиста Луки, а в США был День Аляски.