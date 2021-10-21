В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 21 октября — украинцев ждет необычайно теплый, но ветреный день.

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра:

«Днем 21 октября в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с (I уровень опасности, желтый). 21-23 октября в западных, восточных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности».

Воздух днем прогреется до 17-19 градусов тепла.

Погода порадует украинцев несколькими теплыми днями, вслед за которыми придут морозы. Самыми теплыми днями данной недели будут четверг и пятница.Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.