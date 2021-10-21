В Украине зафиксировано 22 415 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки — это абсолютный максимум за все время пандемии. Кроме того, вчера умерли 546 человек.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера заболели 1771 детей и 345 медработников. Всего было госпитализировано 4892 человека, выздоровели — 8036.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.

Напомним, во львовской больнице умерла многодетная мать, которая была категорически против COVID-вакцинации. Женщине было 40 лет, она находилась в критическом состоянии трое суток. В ее семье все ярые противники вакцинации. Сейчас COVID-19 подтвердили еще у троих ее родственников.

Украина столкнулась с крупнейшими вызовами за все время пандемии COVID-19 — врачи фиксируют сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Почти 95% госпитализированных — люди, которые отказались от вакцинации.