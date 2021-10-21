Украинцы продолжают жаловаться на жуткие условия в поездах «Укрзализныци«. На этот раз речь идет о поезде «Днепр-Трускавец», в вагонах которого температура превышала все нормы.
В Facebook Яна Струнина пишет, что из-за высокой температуры ее ребенку стало плохо. При этом никакой вентиляции не было, а подышать можно было только в проходах, где за ночь накурили.
«Как можно врубать отопление по внешней температуре? И главный подающий, (со слов проводника) это машинист! Т.е. он решает, холодно нам всем тут или нет…а тем временем в купе дышать невозможно! Вонючие носки и 2 взрослых мужика изрядно греют воздух. Вентиляция отсутствует напрочь!
Воздух сухой и нифига не свежий! Так вот, как начать проверять пассажиров на соответствие нормам (сертификаты и плр-тесты), обеспечьте для начала условия! А у вас рай для размножения любой нечисти», -пишет женщина.
Представители «УЗ» в комментариях извинились перед женщиной.
«Укрзализныця» закупила сиденья для туалетов в вагонах по цене 10 тысяч гривен и кнопки для смыва воды почти по 7 тысяч.
«Укрзализныця» обновила меню в поездах «Интерсити». Уже с 1 ноября пассажирам будут предлагать ланч-боксы на любой вкус.