Украинцы продолжают жаловаться на жуткие условия в поездах «Укрзализныци«. На этот раз речь идет о поезде «Днепр-Трускавец», в вагонах которого температура превышала все нормы.

В Facebook Яна Струнина пишет, что из-за высокой температуры ее ребенку стало плохо. При этом никакой вентиляции не было, а подышать можно было только в проходах, где за ночь накурили.

«Как можно врубать отопление по внешней температуре? И главный подающий, (со слов проводника) это машинист! Т.е. он решает, холодно нам всем тут или нет…а тем временем в купе дышать невозможно! Вонючие носки и 2 взрослых мужика изрядно греют воздух. Вентиляция отсутствует напрочь!