Рекордно высокие цены на природный газ в мире привели к подорожанию ряда продовольственных продуктов в Украине. Несмотря на то, что бытовые потребители защищены от подорожания голубого топлива, кризис ударит по кошельку — подорожают товары и услуги.

О том, что и как подорожает, сообщает ТСН.

С начала текущего года цена на газ выросла в 7 раз. Это привело не только к подорожанию продуктов, но также может привести к прекращению банкротств многих пищевых предприятий.

Экономисты говорят, что люди будут требовать повышения заработной платы, так как базовые продукты и коммуналка вырастут в цене.

«Повышение цены на газ, как на базовый энергоресурс, вызовет повышение цен практически на всю продукцию. Для рядового гражданина, прежде всего, это будут коммунальные услуги, продукты, товары первой необходимости. Как только начинается инфляционный процесс, сразу дорожает человеческий труд: люди хотят повышения зарплаты, хотят сохранить хотя бы прежний уровень прибыли», — пояснил экономический эксперт Михаил Крапивко.

Он также добавил, что снижение стоимости на продовольствие, товары и сферу обслуживания украинцам стоит ожидать тогда, когда «цена на газ откатится назад».Средние цены на продукты питания в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2020 года выросли на 14,3%.

Среди продуктов питания больше всего подорожали:

сахар — на 88,0%,

масло подсолнечное — на 71,7%,

яйца — на 60,7%.

Хлеб подорожал на 17,2%, мясо и мясопродукты — на 12,3%, масло — на 10,9%, молоко — на 8,7%, сыр и творог — на 7,9%, рыба и рыбопродукты — на 7, 4%, овощи — на 1,7%.

Однако украинцам придется платить больше не только за основные продукты. В частности, рост цен на энергоресурс повлияет на подорожание продукции, производимой кондитерской отраслью.

В зимний и весенний периоды 2022 года в Украине могут рекордно подорожать тепличные огурцы, помидоры и другие овощи.

Среди основных причин — резкое повышение цен на газ и другие энергоносители, необходимые для теплиц, подорожание удобрений и международных перевозок. Аналитики сообщают, что в результате рекордного роста цен на газ в Европе уже сейчас серьезно страдают тепличные хозяйства Германии, Польши и других стран ЕС.

Понятно, что рост тарифов для бизнеса не избежать, поскольку цены на газ для него, в отличие от населения, государство компенсировать не будет. В цене вырастет или газ для котельных в торговых центрах, или стоимость тепла торговых центров. А вслед за ним потянутся вверх цены на услуги всех видов — спортзалы, бассейны, торговые центры, аренда помещений.

Как сообщал ранее, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, стоимость хлеба до конца 2021 года может вырасти на 5-25%, и это, несмотря на то, что в Украине в текущем году собрали рекордный урожай пшеницы и ячменя. Причины: рост цен на сырье и муку, а также подорожание энергоносителей.

С ним соглашался и руководитель Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко. По его словам, за последний год цена природного газа выросла в семь раз, а электроэнергии — в два раза. Согласно расчетам ассоциации, при пиковых ценах доля энергоносителей в себестоимости хлеба увеличится от 5−7% до 15−20%.