Украинцы могут на себе ощутить последствия извержения вулкана на Канарском острове Ла-Пальма.

Напомним, извержение длится почти месяц и вулканологи не ожидают прекращения его активности в ближайшие дни. Во время извержения в воздух выбросило большое количество двуокиси серы (SO2).

Судя по данным сайта Windy, сейчас облако двуокиси серы находится над Украиной, в том числе.

Диоксид серы или двуокись серы представляет непосредственную опасность вблизи вулкана. Газ без цвета, но со специфическим запахом может распространяться в атмосфере на 10 км вверх. Первые симптомы отравления: головокружение, першение в горле, насморк, отек слизистых, жжение в носу и глазах.

Сера в верхних слоях атмосферы может попасть на землю в виде кислотного дождя.

Погода порадует украинцев несколькими теплыми днями, вслед за которыми придут морозы. Самыми теплыми днями данной недели будут четверг и пятница.Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.