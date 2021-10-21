Скандальный народный депутат Илья Кива опроверг свое собственное заявление об исключении из партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

У себя в Telegram он призвал «не верить фейкам и пид*****м!».

«Хочу сделать официальное заявление. Сейчас в Интернете гуляет видео, где группа каких-то людей исключает меня из рядов ОПЗЖ. С полной ответственностью заявляю, что это чистая дезинформация аферистов, которые ранее были уличены в преступлениях перед партией и перед законом. Поэтому я в строю, я в ОПЗЖ, я на острие атаки и так будет всегда», – заявил Кива.

Примечательно, что он сам ранее заявил журналистам, что его исключили из партии. Якобы глава полтавской областной организации ОПЗЖ Олег Сазонов созвал конференцию, где было принято соответствующее решение.

Ранее народный депутат Илья Кива в эфире скандальной программы «60 минут» с Ольгой Скабеевой на канале «Россия-1» повторил тезис российского президента Владимира Путина о том, что украинцы и россияне один народ.

Накануне Кива засветился на отдыхе в одном из самых дорогих отелей Анталийского побережья. Он для релакса выбрал пятизвездочный отель Rixos Sungate.