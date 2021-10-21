В Украине могут снизить тарифы на одну из составляющих коммунальных услуг — вывоз твердых бытовых отходов.

Как сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, на заседании правительства было принято решение об изменении подходов к формированию соответствующих тарифов.

В частности, из тарифа исключат оплату услуг банков и других учреждений по приему и перечислению средств потребителей.

Документ предусматривает также приведение в соответствие с законодательством механизма формирования тарифов на услугу по обращению с бытовыми отходами (в частности, уточнение состава расходов, включаемых в тариф, и платы за абонентское обслуживание по индивидуальным договорам).

Как сообщалось ранее, в Украине несмотря на «замороженные» тарифы на газ для населения его стоимость в грядущем отопительном сезоне будет на 2,6 грн/куб больше, чем годом ранее. Кроме того, за год также подорожала электроэнергия.

Злостных неплательщиков алиментов в Украине будут «отслеживать» и останавливать на дорогах. Кроме того, нарушителей уже лишают субсидий на оплату услуг ЖКХ.