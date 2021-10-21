Кривой Рог накрыла пыльная буря, которая может представлять угрозу для населения. Сильный ветер несет в город мелкодисперсные частицы с горнодобывающих предприятий и карьеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию. По словам главы ГЭИ Андрея Малеваного, накануне городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значение составляли от 0,2 до почти 0,4 мг / м3 при норме 0,15 мг / м3. Он также отметил, что в Кривом Роге пыльная буря усиливается наличием большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров. "В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей", — отметил он. В экологической инспекции рекомендуют соблюдать ряд рекомендаций: минимизировать передвижения по городу; на улице необходимо защитить лицо тканевой повязкой или маской, по возможности надеть очки; если есть увлажнители воздуха, включите их, делайте влажную уборку несколько раз в день; для людей с заболеваниями дыхательных путей важно иметь под рукой лекарства, ингаляторы. Напомним, в июне в Украине наблюдалась пылевая буря, пришедшая из России.