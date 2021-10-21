Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований («ЛНР»). Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

По информации СБУ, в ряды боевиков он присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую «4 отдельную мотострелковую бригаду ЛНР», где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.

Впоследствии злоумышленник сбежал от боевиков, он скрывался на временно оккупированной территории Луганской области.

