На трассе Одесса-Киев горят несколько фур. Очевидцы сообщают, что пожар произошел после крупного ДТП. В сети сообщается о погибших.
Все происходит в районе Алтестово. В сети есть информация о том, что большегрузная машина врезалась в фуру, которая остановилась вдоль трассы. В результате столкновения оба грузовика загорелись.
Информация о пострадавших уточняется. По словам очевидцев, в аварии погиб как минимум один человек.
Напомним, 20 октября сообщалось об аналогичной трагедии. Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло на 313 километре автодороги Киев-Одесса. В районе поселка Любашевка около пяти часов утра столкнулись два грузовика и три легковых автомобилей. После аварии машины загорелись.