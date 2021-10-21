На трассе Одесса-Киев горят несколько фур. Очевидцы сообщают, что пожар произошел после крупного ДТП. В сети сообщается о погибших.

Все происходит в районе Алтестово. В сети есть информация о том, что большегрузная машина врезалась в фуру, которая остановилась вдоль трассы. В результате столкновения оба грузовика загорелись.

Информация о пострадавших уточняется. По словам очевидцев, в аварии погиб как минимум один человек.

