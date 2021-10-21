Депутат из парламентской фракции «Батьківщина» Алена Шкрум пришла в Верховную Раду с сумкой Gucci, которая стоит более $2000.

Соответствующие снимки сделал фотограф Ян Доброносов для издания «Телеграф«.

Судя по кадрам, Шкрум не снимала с плеча голубую мини-сумку даже во время голосования.

В Верховной Раде Украины в первом чтении за основу утвердили проект госбюджета на 2022 год. Кабинет министров Дениса Шмыгаля прописал в документе повышение минимальной зарплаты всего на 3%. При этом официальный рост цен прогнозируется на уровне на 6,2%.

В Киеве неизвестный ворвался в помещение приемной депутата городского совета и устроил там погром.