Актриса и ведущая "Завтрака с 1 + 1" Людмила Барбир, которая озвучила главную героиню мультфильма "Семейка Адамс 2" Мортиши, поразила своим образом на премьере анимационной картины. Фото с красной дорожки — смотрите в нашем материале ниже. Как видим, на красном тротуаре во время премьеры Людмила появилась в образе, который очень напоминает Мортиши. Грим и стиль были подобраны идеально. Образ Барбир — длинная черное платье с люрексовой нитью и мейк-ап, как в Мортиши: выразительно накрашенные глаза и красные губы.

Людмила Барбир на премьере мультфильма "Семейка Адамс 2" (фото: пресс-служба 1 + 1) Во время премьеры Людмила также рассказала, что объединяет ее с Мортиши. "Для Мортиши семья всегда на первом месте, и для меня очень важны семейные ценности", — сказала звезда "плюсов". Дело в том, что по сюжету картины, Мортиши Адамс — высокая женщина, которая очень любит своего мужа и детей. Беспокоится и переживает из-за их судьбу, делает все, чтобы в ее семье было согласие. Также Мортиши никому не позволяет нанести ущерб ее близким. Ранее мы писали о том, что ведущая «плюсов» расплакалась в эфире.