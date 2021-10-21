Украина переводит часы на зимнее время в последнее воскресенье октября – в 2021 году стрелки на один час назад нужно будет перевести с 30 на 31 октября.

Отметим, перевод часов дважды в год осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров № 509 oт 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени нa территории Украины». При этом впервые в нашей стране перевели часы еще во времена СССР (в апреле 1981 года), в целях экономии электроэнергии.

Как известно, многие страны уже отказались от такой практики, поскольку перевод стрелок, по данным ученых, нарушает биологические ритмы человека, повышая риск сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний. В Украине сделать это пока не удается. К примеру, в марте 2021 года депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №4201 об отмене сезонного перевода часов и установлении постоянного «зимнего» времени. Его инициатор, вице-спикер Рады Руслан Стефанчук ссылался на исследования ученых о вреде манипуляций со временем. В итоге парламенту не удалось отменить переход на летнее время – депутаты провалили голосование законопроекта во втором чтении.

Отметим, осень традиционно считают периодом депрессий, поскольку большинство людей тяжело переживают дожди и холод, сокращение светового дня и недостаток витаминов. Переход на зимнее время только ухудшает ситуацию. Все, что нужно знать о потенциальных опасностях перевода часов.