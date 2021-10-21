Больше всего повезет с погодой в Украине на центральным, северным и южным регионам. Поэтому смело планируйте фотосессии в солнечных парках! По данным Sinoptik.ua, ясная погода с переменной облачностью в субботу установится в Киевской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также в Херсоне, Николаеве и Одессе. Воздух прогреется в среднем до +11 … + 13. Теплее всего будет на юге — до +16 … + 17 градусов. Для других частей Украины прогноз погоды на выходные чуть менее оптимистичен, без термоса с горячим малиновым чаем лучше не выходить из дома. Дожди с влажным ветром до 12 м / с пройдут в субботу во всех западных регионах, а также на востоке — жителям Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей рекомендуем брать с собой дождевики. Холоднее всего будет в Луцке — +6 … + 8, а максимальные температурные показатели прогнозируются в Донецке и Луганске — до +16. В воскресенье погода без осадков с переменной облачностью установится на всей территории Украины. При этом станет намного прохладнее — до + 6 … + 9 на западе, севере, в центральных областях, до +11 … + 12 на юге и востоке. Придут на выходных и первые осенние заморозки: до -1 ночью с 24 на 25 октября будет в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Винницкой областях, а также на Черкасщине. Подготовьте к холодам клумбы и огороды, время еще есть! Погода в начале недели Новая неделя начнется с солнечной прохладной погоды во всех регионах Украины. По информации Sinoptik.ua, на западе и в центральной Украине столбики термометров не поднимутся выше +6 … + 9. В Одесской и Херсонской областях средняя температура составит +9 … + 11, а холодное будет на востоке — до +5 … + 8. Не обойдется погода на понедельник без заморозков: ночью температура опустится до -2 … -4 во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Житомирской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях. В южных и юго-восточных областях по ночам пока будет плюсовая температура, в Киеве — от 0 до -2. пожароопасность сохраняется Чрезвычайный уровень пожароопасности на 23 октября зафиксировано в западных и восточных регионах, а также в Киевской, Запорожской, Житомирской и Винницкой областях. Отложите на следующие выходные шашлыки на природе и обязательно предупредите близких! Ранее синоптики рассказали, когда в Украине может прийти снег.