Народный депутат Илья Кива исключен из политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

«Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Может быть, им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям», – прокомментировал сам Кива.

Он также добавил, что его исключили по инициативе Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

Ранее народный депутат Илья Кива в эфире скандальной программы «60 минут» с Ольгой Скабеевой на канале «Россия-1» повторил тезис российского президента Владимира Путина о том, что украинцы и россияне один народ.

Накануне Кива засветился на отдыхе в одном из самых дорогих отелей Анталийского побережья. Он для релакса выбрал пятизвездочный отель Rixos Sungate.