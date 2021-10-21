Запасов угля на складах государственных ТЭС компании "Центрэнерго" осталось на считанные дни. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко в эфире "Украина24". "Сегодня у нас на складах около 600 тыс. Тонн угля. Практически" Центрэнерго "находится на нулевой отметке, а это 23 блока. Не забывайте. Поэтому проблему с углем нужно решать", — заявил эксперт. Он добавил, что повышенная нагрузка этой зимой ляжет на частные ТЭС и государственные АЭС. Омельченко скептически оценил заявления Минэнерго и "Энергоатома" о готовности АЭС работать 14 из 15 блоков в течение всей зимы. "Еще такого я не помню, чтобы у нас 15 блоков или 14 работали полный зимний период. По разным причинам. Во-первых, нужно перезагружать новое топливо там, останавливать блоки. По разным расчетам, в феврале надо 3 блока перегружать новым топливом. Затем определенные ремонтные работы ", — добавил эксперт. Напомним, половина энергоблоков государственной "Центрэнерго" до сих пор не работают из-за дефицита угля. По данным Министерства энергетики, по состоянию на 21 октября угля на государственных ТЭС осталось на 4-7 дней работы. 13 октября частная компания ДТЭК экстренно поставила на "Центрэнерго" 37,5 тыс. Тонн угля для недопущения остановки государственных ТЭС.