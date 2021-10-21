Жители Харьковской области ездят в маршрутках на коленях. Нет, это не шутка. Так они прячутся от полицейских, которые проверяют соблюдение карантинных норм — ведь в регионе разрешено перевозить пассажиров только сидя.

Накануне Telegram-канал «ТРУХА Харьков» опубликовал фото, на котором видно, как пассажиры сидят в маршрутке на корточках:

«Пока межгородские автобусы ездят по ковид-паспортам и ПЦР, в Харьковской области приходится ездить на корточках, чтобы не похищать потом полицейских».

Отметим, на днях в Харьковской области полиция зашла в рейсовый автобус, чтобы высадить стоячих пассажиров, но водитель закричал, что для него карантина нет и закрыл двери, поехав вместе с копом.

Сегодня в Украине начали действовать новые правила межрегиональных перевозок. В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты.

В Украине зафиксировано 22 415 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки — это абсолютный максимум за все время пандемии. Кроме того, вчера умерли 546 человек.