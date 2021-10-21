В аэропорту Днепра стартовали работы по возведению взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек. Новая полоса будет длиной 3,2 тыс. М и шириной 45 м. Работы проводятся в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации Владимира Орлова. "Строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра — историческое событие. Важный проект для Днепропетровской области и для Украины в целом. Ведь современное аэропорт — не только возможность путешествовать с комфортом. Это привлечение инвестиций, развитие экономики, инфраструктуры, туризма", — сказал Орлов . Взлетно-посадочную полосу строит международная компания Onur Construction International, которая ранее уже построила ВПП аэропорта Запорожье, терминал D и перрон аэропорта "Борисполь". После завершения строительства в Днепре изменится категория аэродрома. Там смогут принимать даже самые самолеты, в частности — Boeing 777 и Airbus A330. На новой полосе установят новейшее светосигнальное и радиотехническое оборудование, которое позволит сажать самолеты даже в туман. Также сделают новую систему энергопитания, мощное водоотведения и современные очистные сооружения. "Сейчас — подготовительные работы к строительству перрона перед терминалом. Снимаем непригоден почву. На площадке работает около 40 единиц техники и около сотни специалистов. Со временем наращивать мощности", — рассказал руководитель проекту строительства аэродрома от компании Onur Construction International Джандан Тюмер. Параллельно частный инвестор — компания DCH работает над возведением нового терминала. "Будет три здания — пассажирский терминал, VIP-терминал и административно-бытовой комплекс", — сказал представитель DCH Павел Прусак. Ежегодно аэропорт наращивать пассажиропоток. Сначала его планируют увеличить в 2,5 раза — до более 1 млн пассажиров в год. Максимально прогнозируют до 4 млн человек. Напомним, ранее глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил, что в Днепропетровской области продолжается строительство новой национальной трассы Н-31 в направлении Киева.