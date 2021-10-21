Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук заявил о начале четвертой волны коронавируса в стране. По его словам, в ближайшее время в стране ожидается резкое увеличение количества случаев COVID. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico. "Цифры не очень хорошие. Мы явно находимся в четвертой волны. Этого и следовало ожидать, но в ближайшие дни мы увидим очень резкий рост цифр. К сожалению, также будет резкое увеличение числа госпитализаций. Нам придется приготовиться к борьбе с четвертой волной", — заявил глава Минздрава. Он добавил, что вопрос об обязательной вакцинации медицинских работников все еще стоит на повестке дня правительства, а законопроект должен быть вынесен на голосование до Рождества При этом глава Минздрава Бельгии призвал расширить использование COVID-пропусков, вернуть обязательное требование относительно ношения масок в общественные места и сделать дистанционную работу обязательным во всех регионах с приближением сезона гриппа.