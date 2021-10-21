В Греции по запросу литовских правоохранителей задержали гражданина Украины, который является ветераном войны в Донбассе. Консульство Украины в Салониках уже занимается делом. Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По словам представителя МИД, украинские консулы поддерживают с задержанным ветераном регулярную связь, а 25 октября они планируют его посетить. Условия содержания Украинский являются приемлемыми. "22 октября адвокат планирует приехать в Афины для защиты интересов нашего гражданина при рассмотрении прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия. По нашим оценкам, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев", — рассказал Николенко. Сейчас украинский МИД задействовало и другие контакты с Грецией, в частности через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека. "Мы настаиваем на объективном и беспристрастном рассмотрении дела с соблюдением законных прав украинского гражданина", — подчеркнул представитель министерства. Кого и почему задержали Как рассказала в Facebook координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, греческие правоохранители задержали ветерана АТО Александр Радкевич. Литва осудила Радкевича заочно по делу о событиях 1991 года, когда советские войска вторглись в Литву. Радкевич, по словам Решетиловой, в то время служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР, а 11 января 1991 был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла вооруженная борьба.