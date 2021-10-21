В городском совете Одессы хотят запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами в школах. В частности хотят установить соответствующие правила. Об этом сообщили на заседании комиссии Одесского горсовета. Так, соответствующую тему депутат от ОПЗЖ Елена Вододюк и попросила запретить детям пользоваться телефонами во время уроков. Она объяснила это тем, что использование учениками мобильных телефонов порождает огромное неуважение к учителям. Она отмечает, что телефоны нужно не забирать, а просто выключать или забрать его с парт учеников на время урока. Кроме того, такое предложение поддержали другие члены комиссии, которые рассказали, что это сильно отвлекает учащихся, а также учителей, и так дальше продолжаться не может. Также глава городского департамента образования Елена Буйневич отметила, что против запрета телефонов, ведь забирать их у детей — незаконно и это их личной собственностью. Буйневич добавила, что депутаты не ставят цель забирать телефоны у детей, ведь против этого будут все. Но правила, чтобы дети прятали телефоны во время урока, должны работать каждом учебном заведении. Поэтому соответствующий документ-памятку депутаты решили разработать в течение ближайшего месяца.

Ранее мы сообщали, что школы Одессы смогут выйти из "дистанционки" с 1 ноября. Также мы писали, что осенние каникулы в школах могут продлить до месяца.