Администрация США по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) приняла применения вакцин Moderna и Johnson & Johnson в качестве бустеров. В прошлом месяце разрешили использовать Pfizer / BioNTech. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Доступность этих бустеров важна для сохранения защиты от COVID-19", — заявила действующий комиссионер FDA Дженет Вудкок.

С достойно данным исследований, с течением времени у некоторых людей, которые прошли полный курс вакцинации — отмечается снижение иммунитета против коронавируса.

На сегодня, в США бустерные прививки сделали более 11200000 граждан.