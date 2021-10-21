20 октября в Тернопольской области от COVID-19 умер трехмесячный младенец. Для региона это первый летальный случай среди детей.

О смерти малыша сообщил эпидемиолог областного центра контроля болезней Владимир Паничев, передает «Суспільне».

Он подчеркнул, что эпидемиологи начали расследование для выяснения причин, как младенец подхватил инфекцию:

«Вчера зарегистрировали случай смерти ребенка в возрасте два месяца и 29 дней. Диагноз коронавирус подтвержден посмертно. При жизни он не был установлен. Однако при вскрытии тела судмедэксперт заподозрил, что это именно COVID-19».

По его словам, были отобраны материалы, которые лабораторно подтвердили наличие у умершего ребенка коронавируса. Известно, что он жил с семьей в городе Кременец.

«Смерть в таком возрасте – это впервые мы зарегистрировали. Наши коллеги из Кременца сейчас занимаются эпидрасследованием, чтобы выяснить возможный источник инфекции», – добавил Паничев.

Напомним, в сентябре в родильном доме Ивано-Франковской области от COVID-19 скончалась девочка, которая прожила всего несколько часов. Во время беременности у ее 26-летней матери был подтвержден COVID-19, она отказалась от госпитализации и продолжила лечение дома. Девочка родилась уже с ковидной пневмонией.

Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский эмоционально призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19. Он подчеркнул, что в больницах, несмотря на заявления чиновников и депутатов, уже нет мест. Одновременно он заявил, что процедуру вакцинации сейчас дискредитируют те, кто купил сертификат, а сейчас оказался с ним в больнице.

Напомним, во львовской больнице умерла многодетная мать, которая была категорически против COVID-вакцинации. Женщине было 40 лет, она находилась в критическом состоянии трое суток. В ее семье все ярые противники вакцинации. Сейчас COVID-19 подтвердили еще у троих ее родственников.