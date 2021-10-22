Президент США Джо Байден пообещал защитить Тайвань, если он подвергнется атаке со стороны Китая. В Пекине призвали Вашингтон не посылать неверные сигналы Тайбэя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN. Отмечается, что во время мероприятия, организованного телеканалом, Байдена дважды спросили, будут ли США защищать Тайвань в случае нападения Китая. Глава Белого дома ответил положительно. "Да, у нас есть обязательства это сделать", — сказал Байден. Позже представитель Белого дома объяснил комментарии Байдена о Тайвань, заявив, что президент не объявлял о любых изменениях политике США по островного государства. "Оборонительные отношения США с Тайванем регулируются законом об отношениях с Тайванем. Мы будем выполнять свои обязательства в соответствии с законом, мы продолжим поддерживать его самооборону", — уточнил американский чиновник. В МИД Китая, комментируя заявления Байдена, призвали США "не посылать никаких ошибочных сигналов силам независимости Тайваня, чтобы не нанести серьезный ущерб китайско-американским отношениям, мира и стабильности в Тайваньском проливе".