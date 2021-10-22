Ирина Билык не скрывает — она развелась с мужем и отцом ее младшего сына Табриз, российским режиссером и фотографом Асланом Ахмадовым по своей инициативе. Решение далось певице непросто, а пережить разрыв ей помогли ее дети. В программе "ЖЗЛ" Украинская поп-дива озвучила настоящую причину разрыва с экс-супругом. "Так в жизни бывает: поживешь с человеком 10 лет, и ты уже другая, и человек другой. Может, потому и разводятся люди, которые не могут удержать это первое чувство", — отметила артистка. Но надежды на счастливую семейную жизнь Ирина не оставляет. Она уверена — впереди у нее веселую свадьбу, которое запамьятатэться на всю жизнь.

Ирина назвала причину развода с Асланом Ахмадовым "Хочу сказать всей Украине, что свадьба будет в моей жизни обязательно. Я хочу неожиданное свадьбы и очень веселое. Я приглашаю всех звезд, всех, кого уважаю и люблю на украинской сцене. Но пока нет избранника. Когда он появится — я всем скажу ", — пообещала Билык. Самый главный критерий в выборе будущего мужа для звезды, это чтобы тот владел добрым сердцем. Ранее Ирина признавалась, что очень хотела бы еще одного малыша, но решила отказаться от своей мечты. Артистка поняла, что не сможет уделять ребенку должного внимания и принял решение дарить всю себя зрителям. Но она не оставляет надежду стать бабушкой — ее сын Глеб с девушкой решили усыновить малыша из Африки, но Ирине все равно, какого ребенка любить, ведь малышей она обожает.