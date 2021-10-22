Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим «тишины» на Донбассе — 22 октября боевики уже 9 раз открывали огонь, 1 раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Двое украинских военнослужащих получили ранения и травмы.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В районе Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

В районе Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Наши позиции в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

У Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Возле Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Как сообщалось ранее, контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований («ЛНР»). Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

Министерство иностранных дел Украины, а также украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке прокомментировали странную реакцию России, которая только на шестой день вспомнила о своем офицере Косяке. Напомним, Андрей Косяк была задержан украинскими военными 13 октября. Он проводил разведку позиций ВСУ под видом представителя СЦКК. При этом при себе у него был российский паспорт, а в телефоне – видео обстрелов позиций украинских военных.