19-летняя Таисия Петрова, которая открыла стрельбу из арбалета в полтавской школе, по решению суда отправлена в психиатрическую больницу. В медучреждение девушку перевели из следственного изолятора, где она находилась под стражей.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений, пишет Обозреватель.

Согласно результатам экспертизы, Петрова в момент совершения преступления страдала хроническим психическим заболеванием, а именно шизофренией, параноидной, галлюцинаторно-параноидным синдромом с непрерывным течением.

Эксперты определили, что в момент стрельбы она не могла осознавать свои действия и руководить ими. К тому же в настоящее время болезнь не дает ей возможности отвечать за свои поступки. Петрову отправят в психбольницу с усиленным наблюдением.

Напомним, инцидент произошел 6 сентября в полтавской школе №11. 19-летняя Таисия Петрова устроила стрельбу из арбалета, ранив двух учителей. Ранее она училась в этой школе, на одном из допросов она сообщила, подвергалась буллингу, как со стороны учеников, так и со стороны учителей.

Полтавские СМИ сообщили, что 19-летняя Таисия подстрелила учителей, потому что в ночь на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить.