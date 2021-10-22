Синоптик Наталка Диденко рассказала о погоде в Украине на выходных. В субботу, 23 октября, будет холодно на западе и севере страны.

Там, по ее прогнозу, ожидается только 7-12 градусов. На остальной территории страны воздух прогреется до 12-18 градусов.

Дожди в субботу могут пройти в Харьковской и Сумской области, а также в центральных областях и в Одесской области, на Волыни, в Ровненской, Киевской и Черниговской областях. К вечеру осадки прогнозируются в Луганской и Донецкой областях.

В воскресенье, 24 октября, воздух прогреется максимум до 5-10 градусов, на юге до 12 градусов. Возможен также сильный ветер.

Диденко отметила, что в середине следующей недели температура воздуха начнет повышаться. К концу недели воздух прогреется до 12-16 градусов, местами до 18 градусов.

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупредили о новой волне серьезного похолодания.

Погода порадует украинцев несколькими теплыми днями, вслед за которыми придут морозы. Самыми теплыми днями данной недели будут четверг и пятница.Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.