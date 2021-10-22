Пленум Верховного суда Украины 22 октября избрал нового председателя. Им стал 42-летний судья Всеволод Князев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Кандидатуру Князева поддержали 98 судей из 169.

Новый глава Верховного суда приступит к своим обязанностям 1 декабря, после завершения каденции действующего председателя суда Валентины Данишевской.

Выступая перед участниками пленума, Князев заявил, что за ним нет никаких политических сил и никаких центров влияния.

Всеволод Князев родом из Николаева. Окончил Николаевский гуманитарный институт и Одесскую юридическую академию.

Работал юрисконсультом, преподавателем и адвокатом. С 2013 года – судья Николаевского областного административного суда, а с 2015 по 2017 год – председатель этого суда.

С ноября 2017 года – судья Верховного суда Украины и секретарь Палаты ВСУ.

Свободно владеет английским языком.

Как сообщалось ранее, бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий приезжал в Крым уже после того, как его временно оккупировала Россия — в 2016-2017 годах.

25 мая сообщалось, что экс-главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого будут судить за преступления против правосудия.