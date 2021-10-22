Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2021 установил курс евро на уровне 30,57 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 23 октября установлен на таком уровне: 30,5774 гривен за евро (+0,084 грн). При этом курс евро на 22 октября составляет 30,4934 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс евро растет второй день подряд.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк На межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,62 гривен за евро. Курс составляет 30,60 гривен за евро.