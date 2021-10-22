После избиения лидером "Ляписа 98" и "Brutto" Сергея Михалка фаната на сцене в полиции открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Об этом рассказал представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев, пишет "Сегодня". В полиции начали расследование По словам полицейского, если вина Сергея Михалка будет доказана, ему грозит штраф в размере 8500 гривен или ограничение свободы до пяти лет. "В распоряжении у полиции есть информация от очевидцев и видео, опубликованное в соцсети. Открыто и расследуется уголовное производство по статье" Хулиганство ". Оно фактов", — прокомментировал Юрий Сулаев. И хотя человек, который пострадал в результате инцидента, заявление писать отказался, правоохранители занимаются расследованием. Что произошло на злополучном концерте Вечером 20 октября во время выступления белорусской рок-группы "Ляпис-98" на сцену к музыкантам вышел нетрезвый мужчина с гитарой в руках. С Михалка у него завязалась словесная перепалка. Певец предложил мужчине спеть лучше, чем они. Затем Сергей потребовал показать билет на концерт, зритель сделать отказался. В результате артист схватил мужчину за одежду и "взял его на Одессу", то есть ударил лбом в лицо. Поклонник упал на сцене, и его вывели под руки. Зрители стали возмущаться выходкой Михалка и стали требовать от него уйти со сцены. Закончилось все вызовом полиции. Смотрите ниже, как Сергей Михалок ударил фаната на сцене перед сотнями зрителей. Ранее мы писали обо всех подробностях инцидента, который произошел во время концерта группы "Ляпис 98".