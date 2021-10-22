Правительство Мальты внес Украину в "темно-красную" зону. Таким образом, украинцы не смогут въезжать на территорию страны с туристической целью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Мальты. Запрет на въезд в Мальты касается и вакцинированных граждан. Отныне украинцы могут посетить Мальту только в особых случаях. При этом для въезда в страну необходимо будет: получить разрешение от мальтийской власти; заполнить специальную форму; получить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус; отбыть 14 дней карантина.