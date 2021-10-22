Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины утвердила рекомендации по ревакцинации от COVID или введения бустерной дозы с интервалом шесть месяцев после второй. На первом этапе такие прививки рекомендуется сделать медиками, а также сотрудникам домов престарелых и других учреждений интернатного типа. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель этой группы экспертов Федор Лапий. "Что касается ревакцинации через шесть месяцев после полного курса, то мы пока не принимали решение о рекомендации универсальной ревакцинации всем. Мы утвердили ревакцинацию через шесть месяцев для медицинских работников и работников домов интернатного типа", — отметил он. По его словам, вторую дозу вакцины от COVID в Украине, как правило, начали вводить в середине мая. "Шесть месяцев после курса будет в ноябре. Сейчас пока мы приняли решение по этим двум категориям профессий", — добавил Лапий. Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса.