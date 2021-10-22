Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба передергивает факты, говоря о якобы имевшем место обещании президента РФ Владимира Путина созвать встречу министров иностранных дел «нормандской четверки» в ходе разговора с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном, — такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Пишет ТАСС.

«Если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел, это уже передергивание. Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств», — сказал глава МИД РФ.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его российский коллега Сергей Лавров демонстрирует то, что он не настроен на конструктивный разговор министров в нормандском формате. При этом немецкий и французский министры готовы к нормандской встрече:

«А Сергей Лавров показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным спикером в словесных изысках. Поэтому слова Лаврова — это плевок в лицо Франции и Германии».

По его словам, лидеры четко договорились, что должна состояться министерская встреча, которая подготовит почву для саммита.

Накануне командующий Сил специальных операций Григорий Галаган заявил, что отсутствие угрозы вторжения и дальнейшей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует.

В сентябре Лавров заявлял, что нормандская встреча представителей Украины, России, Германии и Франции будет иметь смысл при определенных условиях. Российская сторона настаивала на том, что они должны обсудить выполнение минских соглашений.