Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал шантажом заявление российского президента Владимира Путина о возможности увеличить поставки газа через «Северный поток-2» в случае одобрения немецкого регулятора.

Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Молдавии Ником Попеску.

«Это — шантаж, это использование газа как оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу «Северного потока-2″ указано следующее: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, Германия начнет принимать меры в ответ. Это уже происходит, и мы ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу», — отметил Кулеба.

По его словам, позиция Украины относительно сертификации и запуска газопровода неизменна. Он также напомнил, что НАК «Нафтогаз» и оператор ГТС хотят присоединиться к процессу сертификации газопровода:

«Мы ожидаем положительное решение. Безусловно, мы слышали заверения ЕС, что к «Северному потоку-2″ будет применен третий энергетический пакет. Все эти элементы должны послать России четкий сигнал, что российский шантаж газом не просто недопустим, а всегда будет получать отпор объединенной Европы».

Ранее Путин заявил, что Россия может увеличить поставки газа в Европу через «Северный поток-2»: «Возможно ли увеличение (поставок газа — ред.), вы спрашиваете. Да, возможно. Вот по «Северному потоку-2″. Труба уже заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор дасть разрешение на поставку, то послезавтра начнется поставка 17,5 млрд кубометров».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину, но этот вопрос зависит от многих факторов. К примеру, объемов будущих закупок стран Европы и конкурентоспособности альтернативных маршрутов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба передергивает факты, говоря о якобы имевшем место обещании президента РФ Владимира Путина созвать встречу министров иностранных дел «нормандской четверки» в ходе разговора с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном.