Оплата коммунальных услуг бьет в Украине по бюджету, и жители ищут способы, чтобы сократить свои расходы. Некоторые пытаются экономить, но есть и те, кто идет нечестным путем — ставят на счетчики магниты и другие приспособления. Таким способом они останавливают счетчики. Эксперты говорят, что в Украине около 5% потребителей занимаются кражей коммунальных услуг. Как могут наказать за такое мошенничество и суммы штрафа, рассказали в материале Bigmir.net. Штрафы за магниты и другие вмешательства Согласно закону, вмешательство в работу измерительных приборов путем внесения изменений в конструкцию (магниты, иглы и т.д.) — является незаконным и влечет за собой наказание в виде штрафов. Сейчас в Украине на Счетчики воды стали наклеивать специальную защиту — антимагнит. Такая защита испортит счетчик буквально за 5 минут и сразу будет видно вмешательства. Если магнит на счетчиках обнаружат при проверке, то санкций хозяину жилья не избежать. Сумма штрафа рассчитывается так: предполагается сумма, на которую вы могли употребить воду с момента последней проверки счетчика до даты, когда обнаружили магнит — и за каждый день насчитывается 500 гривен. В среднем сумма штрафа может составить от 5 до 20 000 гривен. Если у проверяющих возникает подозрение, но доказательств установки магнита нет, — на счетчик могут установить специальную пломбу, которая потом точно покажет, было влияние. Штрафы за неисправный счетчик За самовольный демонтаж или вмешательства в работу коммерческого прибора учета воды в законах Украины предусмотрен штраф в размере от 50 до 200 необлагаемых доходов граждан. Если потребители не пускают проверку или мешают ее проводить, их могут оштрафовать на сумму в размере от 50 до 150 необлагаемых доходов граждан. Штраф за сорванную пломбу Контроллеры вешают на счетчики пломбы в виде свинцового или пластикового клейма с помощью проволоки, лески или нити. Иногда они портятся — от старости или сырости. Иногда пломбы могут повредить во время ремонта, случайно. За такой срыв пломбы штраф не назначают. Но для этого абонент самостоятельно должен как можно быстрее обратиться в водоканал и написать заявление о повреждении пломбы или счетчика. Затем подать заявку на поверку и повторное опломбирование прибора. А после — согласовать дату и время прихода контроллера. В заявлении нужно указать причину вызова специалиста обязательно. Если срыв пломбы будет расценен как специальное вмешательство, то с абонента могут взыскать стоимость ресурса из расчета объема потребления воды за период отсутствия пломбы. О случайном срыве пломбы нужно сообщить сразу, поскольку выявление этого факта при проверке повлечет пересчет за воду в десятикратном объеме. Напомним, ранее мы писали о том, в Украине будут жестко наказывать за "липовые" COVID-сертификаты. А также рассказывали о том, что в Украине могут ввести штрафы для пассажиров за проезд без теста или сертификата.