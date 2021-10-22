Украина пока остается в «зеленом» списке стран, жителям которых разрешено пересекать границы Европейского Союза (с COVID-сертификатами). Соответствующий список будут пересматривать только на следующей неделе.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк.

По его словам, на этой неделе не будет никаких изменений в рекомендованном ЕС списке путешествий для граждан третьих стран:

«Это означает, что Украина пока что остается. Список будет пересмотрен на следующей неделе».

Напомним, Брюссель пересматривает список стран каждые две недели и корректирует его в зависимости от развития эпидемической ситуации.

При этом Украина находится уже на 5 месте в мире по количеству новых случаев COVID-19.

По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 18 октября по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 5 место в мире и 3 — среди стран Европы. По количеству суточных летальных случаев Украины на 3 месте в мире и на 2 — в Европе.

Также Украина на 3 месте среди стран мира по количеству новых летальных случаев от COVID-19 и 2 — среди европейских стран.

Напомним, в Украине зафиксирован антирекорд по смертности и заболеваемости COVID-19 — 23 785 новых случаев за сутки, умерли — 614. В частности, заболели 1800 детей и 391 медработник.

20 октября в Тернопольской области от COVID-19 умер трехмесячный младенец. Для региона это первый летальный случай среди детей.

Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский эмоционально призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19. Он подчеркнул, что в больницах, несмотря на заявления чиновников и депутатов, уже нет мест. Одновременно он заявил, что процедуру вакцинации сейчас дискредитируют те, кто купил сертификат, а сейчас оказался с ним в больнице.

Напомним, во львовской больнице умерла многодетная мать, которая была категорически против COVID-вакцинации. Женщине было 40 лет, она находилась в критическом состоянии трое суток. В ее семье все ярые противники вакцинации. Сейчас COVID-19 подтвердили еще у троих ее родственников.