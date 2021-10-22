Вчера, 21 октября, парламент поддержал закон об энергетической эффективности. Одним из пунктов этого документа является введение новых платежек за коммунальные услуги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики. По словам заместителя министра энергетики Юлии Пидкоморнои, в новых платежках будет отображаться информация об энергоэффективности. "Законом предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги. Она будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности со сравнением текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии", — рассказала она. Как отметили в Минэнерго, принятый парламентом закон призван увеличить доступность коммунальных услуг для населения и одновременно уменьшить затраты на теплоснабжение.