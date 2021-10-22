Алек Болдуин застрелил оператора-украинку Галину Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". На данный момент офис шерифа Нью-Мексико никому не выдвигал обвинений в связи с трагедией. Но сам 63-летний голливудский актер и без того убитый горем … Есть уже фото, на которых запечатлены переживания звезды. Как реквизит мог стать причиной смерти 42-летней Гатчинс и ранения режиссера Джоуэл Соуза — никто не может объяснить. Даже самые опытные эксперты не находят слов. Однако в сети уже увидели мистический след в непредумышленном убийстве человека Болдуином на съемках. Об этом читайте далее в материале Styler. В чем же мистика? Как известно, Алек Болдуин играет не только главную роль в вестерне — известного преступника Харланда Раста (rust — с английского "ржавчина"), за голову которого назначена солидная награда, но также числится в списке продюсеров картины. Но внимания заслуживают другие детали фильма. Так, по сюжету картины герой Болдуина хочет спасти от смерти своего 13-летнего внука, которого приговаривают к повешению за … непреднамеренное убийство. Тема непреднамеренного убийства в фильме и реальное непредумышленное убийство на съемочной площадке заставили думать некоторых пользователей, что Болдуин и Ко навлекли на себя беду.

Алек Болдуин на съемках "ржавчины" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta) Конечно, данная теория маловероятна, ведь это, скорее всего, только печальный совпадение. Однако комментаторы на различных ресурсах все равно ссылаются на подобные случаи в истории, когда "игры в смерть" реально приводили к гибели. Например, культовый актер Анатолий Папанов через несколько дней после съемок в фильме "Холодное лето 53-го", где его герой погиб, решил принять дома холодный душ. И во время купания в 64-летнего актера отказало сердце. Это лишь один из подобных случаев, когда актеры или члены съемочной группы "навлекли на себя проклятие". Поэтому людям, которые верят в мистику, действительно есть что пообсуждать после одной из самых громких голливудских трагедий за последнее время. Кроме того, пользователи вспомнили твит Алека, который он сделал в 2017 году, комментируя стрельбу полицейского в подозреваемого на Хантингтон-Бич. "Интересно, как это — нечаянно убить кого-то", — написал тогда актер.

Скриншот (twitter.com/AlecBaldwln____) Добавим, что процесс производства фильма, который снимали у Санта-Фе, штат Нью-Мексико, остановлен. Когда работа над "ржавчиной" продолжится — неизвестно. В фильме кроме Болдуина снимаются также Фиммел, Фрэнсис Фишер, Брейди Нун и Дженсен Эклс. Последний прославился после роли в популярном сериале "Сверхъестественное".

Алек Болдуин на съемках "Иржи" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta) Читайте также о том, что сейчас пишут американские СМИ о трагедии на съемках "Иржи".