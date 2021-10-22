В Украине разрешили доступ заключенных в СИЗО к IP-телефонии и интернету.

Министр юстиции Денис Малюська у себя в Facebook озвучил расценки за эти услуги.

По его словам, в Украине запущены следующие услуги: платные телефонные разговоры и пользование сетью интернет с ограничением контента. 15 минут разговора будет стоить 10 гривен, телефонные разговоры в месяц — 345 гривен, пользование интернетом (планшет) в течение месяца — 575 гривен.

При этом все разговоры заключенных автоматически будут записываются.

Малюська подчеркнул, что нововведение дает возможность заключенным общаться с родными, убирает коррупцию на «контрабандных» телефонах, обеспечивает соблюдение прав человека и уменьшает спрос на физические свидания, что важно из соображений борьбы с пандемией.

Кроме того, деньги, полученные за эти услуги, будут пополнять специальный фонд и будут тратиться на ремонт.

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в незаконном финансировании своей избирательной кампании в 2012 году и приговорен к году лишения свободы. При этом год Саркози проведет не в тюрьме — суд разрешил ему отбывать наказание дома, но при этом обязал носить электронный браслет.

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