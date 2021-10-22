В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на выходные — в Украину идет арктический воздух из Финляндии, который принесет похолодание. В некоторых регионах возможен небольшой дождь, а в Карпатах прогнозируют мокрый снег.

Синоптики говорят, что мощный циклон, центр которого сейчас располагается над Финляндией, затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу. Завтра этот холодный воздух достигнет Украины и приведет к снижению температуры на 5-7 градусов по сравнению с днем ​​сегодняшним.

В разных регионах страны погода будет разной. В восточных, южных, Кировоградской и Днепропетровской областях временами ожидается дождь, на остальной территории осадков не будет. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Порывы ветра будут сильнее на севере страны.

Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем ​​10-15°; на юге и юго-востоке страны ночью 7-12°, днем ​​15-20°.

В Карпатах временами небольшой мокрый снег, температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

Погода порадует украинцев несколькими теплыми днями, вслед за которыми придут морозы. Самыми теплыми днями данной недели будут четверг и пятница.Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.