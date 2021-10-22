Ярыми противниками прививок от COVID-19 в Украине являются сторонники партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» — несмотря на катастрофические цифры, которые демонстрирует заболеваемость и смертность, большая часть электората этой политической силы не намерены вакцинироваться.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего в рамках совместного проекта с Обозревателем.

Вопрос «Вакцинировались ли вы» был задан сторонникам пяти партий, которые проходят избирательный порог, – в частности, это «Европейская Солидарность», Слуга народа», «Батьківщина», «ОПЗЖ» и «Сила и честь».

Сторонниками вакцинации оказались украинцы, которые голосуют за за «Европейскую Солидарность» – хотя бы одну дозу получили 39%, еще 20% опрошенных в будущем планируют сделать соответствующий укол.

При этом наименьшее число привитых сторонников – у «Оппозиционной платформы – За жизнь»: 18% уже прошли вакцинацию, и столько же планируют ее пройти. Остальные партии распределились в таком порядке:

«Сила и честь» – 32% уже сделали прививку, 25% планируют;

«Слуга народа» – 28% уже сделали прививку, 23% планируют;

«Батькивщина» – 24% уже сделали прививку, 15% планируют.

Лидером среди антипрививочников стала «Оппозиционная платформа – За жизнь». Среди ее сторонников 61% вообще не собирается вакцинироваться. За ней идет «Батькивщина» – 59% опрошенных не хотят делать COVID-прививку. Остальные партии распределились в таком порядке:

«Слуга народа» – 47% отказываются вакцинироваться;

«Сила и честь» – 38% отказываются вакцинироваться;

«Европейская Солидарность» – 38% отказываются вакцинироваться.

Напомним, в Украине зафиксирован антирекорд по смертности и заболеваемости COVID-19 — 23 785 новых случаев за сутки, умерли — 614. В частности, заболели 1800 детей и 391 медработник.

20 октября в Тернопольской области от COVID-19 умер трехмесячный младенец. Для региона это первый летальный случай среди детей.

Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский эмоционально призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19. Он подчеркнул, что в больницах, несмотря на заявления чиновников и депутатов, уже нет мест. Одновременно он заявил, что процедуру вакцинации сейчас дискредитируют те, кто купил сертификат, а сейчас оказался с ним в больнице.

Напомним, во львовской больнице умерла многодетная мать, которая была категорически против COVID-вакцинации. Женщине было 40 лет, она находилась в критическом состоянии трое суток. В ее семье все ярые противники вакцинации. Сейчас COVID-19 подтвердили еще у троих ее родственников.