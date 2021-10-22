Высший антикоррупционный суд всесторонне и основательно исследовал все материалы закрытого дела "Роттердам +" и принял верное решение подтвердили законность ее закрытия. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката стороны защиты Артема Трекке. "Со своей стороны должен заметить, что это одно из самых фундаментальных решений следственных судей, которые я встречал в своей практике на стадии досудебного расследования", — заявил адвокат. Трекке добавил, что следственная судья дала четко и действительно справедливое толкование применения сроков в уголовном производстве на фоне манипуляций органа досудебного расследования по их правоприменением. "По мнению следственной судьи, исходя из приведенных обстоятельств, правомерным выглядит вывод о том, что не установлены доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить, что свидетельствует об обоснованности и мотивированности постановления прокурора САП о закрытии производства в отношении подозреваемых по делу" Роттердам + ", — добавил Трекке. Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам +". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года. Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины. Расследование дела "Роттердам +" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не было обнаружено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.