В протоколе суда американского Санта Фе по делу об убийстве Алеком Болдуином Украинский Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина", а также ранения режиссера Джоуэл Соуза указывается, что голливудский актер не знал о том, в реквизитный пистолете были боевые патроны. Об этом пишет Associated Press. В обнародованном документе говорится, что помощник режиссера невольно вручил Болдуину заряженную огнестрельное оружие и заверил, что его можно безопасно использовать всего за несколько минут до рокового выстрела. На самом деле пистолет был заряжен боевыми патронами, и когда 63-летний актер нажал на спусковой крючок, он смертельно ранил Галину. Режиссер Соуза стоял позади оператора, и тоже был ранен, но легко. Офис шерифа округа Санта-Фе получил ордер в пятницу, чтобы следователи могли задокументировать место происшествия на ранчо за пределами города, где произошла стрельба. Правоохранители должны были осмотреть окровавленный костюм Болдуина, оружие, из которого был произведен выстрел, другие реквизиты и патроны, а также любые имеющиеся видеозаписи. Пистолет был одним из трех, оружейник вестерна Ханна Гутьеррес установила на коляске у деревянного строения, где разыгрывалась сцена.

Место происшествия — на съемках фильма "Ржавчина" у Санта Фе (фото: Roberto E. Rosales / Albuquerque Journal) Помощник директора Дэйв Холлс вытащил пистолет из тележки и передал его Болдуину, не подозревая, что оружие было заряжено боевыми патронами, рассказал детектив. Гутьеррес сняла гильзу из пистолета после стрельбы и передала оружие полиции. По словам сценариста фильма Мэми Митчелл, она стояла рядом с Гатчинс, когда ее застрелили.

Уроженка Украины Галина Гатчинс, оператор-постановщик фильма "Ржавчина" (фото: Adam Egypt Mortimer via AP) "Я выбежала, позвонила в службу 911 и сказала:" Отправьте всех, отправьте всех "… Эта женщина погибла в начале своей карьеры. Она была необычной, редкой, очень редкой женщиной", — говорит она. Митчелл добавила, что вместе с другими члены съемочной группы присутствовала на частной поминальной службе в пятницу вечером в Санта-Фе. Болдуин назвал убийство "трагической случайностью". "Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического события, унесшей жизни Галины Гатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которым мы глубоко восхищались. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием. Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину ", — написал Алек в своем Twitter.

42-летняя Галина Гатчинс получила смертельное ранение на съемках и умерла в больнице (фото: Jack Caswell via AP) Никаких обвинений предъявлено не было, и представитель шерифа Хуан Риос отметил, что Болдуину позволили путешествовать. "Он свободный человек", — добавил правоохранитель.

Алек Болдуин на съемках "Иржи" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta) Ранее мы рассказывали, кем была Галина Гатчинс, которая погибла на съемках вестерна в Нью-Мексико.